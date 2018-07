Crónica 24-07-2018

Linares: Buscarán medidas para apoyar a trabajadores y agricultores ante inminente cierre de Iansa

Presidente del Sindicato de Trabajadores, Ciro Tapia, y el Intendente Regional, Pablo Milad, se reunieron ayer en la gobernación provincial para abordar esta materia.

Ayer, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Planta Iansa Linares, Ciro Tapia, junto al Intendente Regional, Pablo Milad, manifestó en la gobernación provincial que buscarán medidas para apoyar a los trabajadores y agricultores ante el inminente cierre de la planta que funciona en esta ciudad.

“Tenemos que estar preparados para enfrentar una realidad adversa, esperando lo que diga el directorio de Iansa este jueves en relación a la situación de la Planta Linares. No obstante, ya estamos trabajando en buscar medidas como capacitaciones para apoyar a los trabajadores”.

“También hemos tenido el compromiso del gobierno regional que ha estado preocupado del tema, para adoptar diversas alternativas”, señaló el dirigente.

Tapia reconoció que ante el cierre de la Planta, no será fácil para los numerosos trabajadores reinsertarse en la vida laboral, tomando en cuenta que 490 personas trabajan de manera directa, incluido planta y temporada, aparte de las personas que trabajan en forma indirecta, agregando que de parte de la empresa “no ha existido responsabilidad social”.

En tanto, el Intendente Regional, Pablo Milad, dijo que “esta es una planificación ante un eventual cierre, ya que esta situación no nos puede pillar desprevenidos. Debemos activar los mecanismos que sean necesarios para apoyar a los trabajadores, por ejemplo, a través de Sercotec y Corfo”.

Respecto a los agricultores remolacheros, indicó que se ha fijado una reunión para el viernes “ya que existen bastantes planes de aplicación de ayuda a la reconversión, como se hizo en su momento en la ciudad de Curicó”.

“En todo caso-dijo- nosotros hasta el último minuto seguimos con la opción de que la Planta Linares no se cierre, ya que esto representaría un enorme problema para el Maule Sur, que ya está bastante disminuido en fuentes laborales”.