Política 17-11-2019

Linares: cacerolazos y marchas ciudadanas cumplen 28 días

Los Cacerolazos y Marchas Pacíficas Ciudadanas en Linares, llegaron con la noche del viernes, a 28 jornadas consecutivas, contra las desigualdades en materia de Salud, Educación, Pensiones, costo y calidad de Vida y una nueva Constitución.

Los encuentros en Plaza de Armas y las denominadas Asambleas Barriales, han permitido conocer la opinión de la comunidad a casi 1 mes del inicio de la Movilización Social.

Hugo Villalobos, quien forma parte de una agrupación de motoqueros que han acompañado las Marchas, señala que “todos estamos comprometidos primero, con las demandas ciudadanas. Y segundo, para que no se estigmatice a las personas que están manifestándose pacíficamente por cambiar su vida.”

“Entre la comunidad, las pensiones al momento de jubilar, siguen sin tener respuesta. En el Gobierno, recordemos, reconocen que las prioridades cambiaron”, afirmó.

Yasna Moscoso, ciudadana linarense, opina que “todos queremos que nuestra situación cambie, porque la plata no alcanza para nada, imagínese cuando seamos jubilados con estas pensiones. En lo que no estoy de acuerdo, es en la violencia, eso no le hace bien a nadie, de ningún lado me gusta eso”.

Claudia Jorquera, Gobernadora de la Provincia de Linares, explicó que “yo creo que las señales que se están dando, de un acuerdo para una Nueva Constitución y la tramitación de los proyecto de ley para mejorar las demandas sociales, son un claro mensaje a la comunidad de que se están buscando soluciones”.

El Cacerolazo y Marcha Pacífica la noche del viernes, recorrió desde Plaza de Armas, hasta avenida Rengo con calle General Cristi, donde se realizó una velatón por aquellas personas que han fallecido en este mes de Manifestaciones Sociales.