Política 30-11-2019

Linares; cacerolazos y movilización social pacífica cumplen 6 semanas

Las movilizaciones sociales pacíficas y cacerolazos cumplen 6 semanas en Linares. Con convocatorias a marchas, asambleas en Plaza, en los barrios, además de actividades comunitarias y culturales, que han cambiado definitivamente el escenario de actualidad en esta comuna y en el Maule Sur.

La jornada 42, la del jueves, se caracterizó por un encuentro de artistas locales con vecinos de la Villa Frei, donde la música y actividades familiares fueron la tónica, además de dialogar sobre el tema de las desigualdades en materia de pensiones, sueldo mínimo, costo de la vida, el rol del Gobierno y Congreso en dar respuesta a las demandas sociales, además del proceso hacia una nueva Constitución.

Manuel Cofré Aguilera, integrante de la Asamblea Territorial de Linares y Coordinador en el Maule Sur del Movimiento NO +AFP, señaló que “estamos en un momento expectante, las personas evidentemente a lo mejor no participan masivamente como en los primeros días de las marchas, pero igual llegan a ellas. O forman parte de las asambleas barriales, o conversan entre ellos y se mantienen pendientes de qué respuestas tendrán estas peticiones contra las desigualdades de las cuales son víctimas ellos. Lamentamos que, por ejemplo, el Gobierno y los parlamentarios avancen rápido en leyes represivas, pero se entrampen en lo del sueldo mínimo, o nueva Constitución, o las jubilaciones. Creo que eso, las dudas, mantienen la Movilización Social activa”.

En la UDI del Maule Sur, el consejero regional Edgardo Bravo, analizó este escenario social: “esperamos todos que se busquen soluciones rápidamente, en eso tienen un rol clave el Congreso y el Gobierno. No dudo que eso se debe trabajar aceleradamente y bien, porque las personas tienen legítimas aspiraciones de mejorar su calidad de vida. En paralelo, se debe restablecer el orden y seguridad, aislar a los elementos vandálicos que generan destrucción y saqueos”.