Policial 18-09-2021

Linares: Carabineros comparte con los niños del jardín infantil “Dominga Cuéllar”

Los funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, se enfoca día a día en entregar los conocimientos respectivos a los niños de la comuna, en esta ocasión visitaron a los pequeños del Jardín infantil “Dominga Cuéllar”, además para celebrar junto a ellos estas Fiestas Patrias.

En un contexto de alegría y optimismo, compartieron un gran momento además de entregar conocimientos sobre la seguridad vial, reiterando la importancia de respetar las señales del tránsito en todo momento, a su vez de recordar la buena utilización del volantín en estos días, recomendando no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín; no utilizar hilo curado (en base a vidrio molido), ni nylon; comprobar que el lugar de elevación sea seguro; no elevar volantines cerca del tendido eléctrico; no trepar por postes, torres de alta tensión, ni árboles para rescatar un volantín y jamás cruzar calles a la hora de elevar volantines, de modo de no generar accidentes por distracción.

Además, Carabineros fueron acompañados por su amigo, el corpóreo llamado “Carlitos” quien, vestido apropiadamente, interactuó con los niños, sacándose fotos y compartiendo junto a ellos y las docentes del establecimiento educacional.