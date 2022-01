Policial 02-01-2022

Linares: Carabineros hace un llamado a conducir de manera segura y responsable este fin de semana

Con la llegada del fin de semana de Año Nuevo 2022, Carabineros de Linares realizó un recuento respecto al tema de la accidentabilidad y, con ello, de las consecuencias de los siniestros viales.

Respecto de esta materia, el Comisario de la Primera Comisaría de esta comuna, Capitán Felipe Soto, mencionó que “con respecto al año 2021, la Primera Comisaría de Linares y sus destacamentos dependientes, mantuvieron 1.612 procedimientos de tránsito, de los cuales más de la mitad fueron colisiones entre dos vehículos y de ellos, 184 fueron por consumo de alcohol en la conducción, logrando la detención de 427 individuos por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y, por ende, evitando 427 posibles accidentes, si no se hubiera detenido a estas personas; además, y junto con lamentar las secuelas, fueron 91 personas las que perdieron la vida por siniestros viales”, dijo el oficial.

Es por ello que se reitera el llamado a no conducir si ha ingerido alcohol, buscar otras alternativas para trasladarse y, con ello, no exponer su vida ni la de los demás, y disfrutar de una fiesta de fin de año en alegría, en familia y con tranquilidad.