Policial 18-12-2020

Linares: Carabineros insta a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad en vísperas navideñas



Fin de año trae consigo un abanico de actividades que van desde jugar al amigo secreto en los trabajos, como la compra de los regalos para la Navidad; donde todos quieren hacer real los sueños y anhelos de sus hijos y familiares. Es por ello y viendo que el tiempo es escaso, sumado a la emergencia sanitaria por el coronavirus que estamos viviendo por estos días, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaria de Linares, durante cada jornada desarrolla despliegues de seguridad y autocuidado por las calles de la comuna, con el propósito de resguardar a la Ciudadanía en cada una de sus cotidianas actividades.

Las recomendaciones principales son resguardar los domicilios, así como también mantener las medias de autocuidado al salir a las calles a realizar las compras navideñas; evitar ser víctimas de robos y hurtos, entre las que destacan estar atento a lo que sucede a su alrededor, asegurar su cartera, adquirir los regalos en el comercio establecido y en lugares de mayor afluencia de público no perder de vista a sus niños; además, jamás entregar información de sus salidas desde los domicilios a través de las redes sociales.

En caso de robo, no reaccionar impulsivamente, no se resista e informe inmediatamente al 133 o Plan Cuadrante de Carabineros.

Y, sobre todo, formalizar la denuncia inmediatamente en la Comisaría más cercana al lugar del robo.