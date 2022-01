Policial 12-01-2022

Linares: Carabineros llama a prevenir incendios forestales



Carabineros de la Subcomisaría Cristian Martínez Badilla, dependiente de la Primera Comisaría de Linares, por estos días se han enfocado en orientar a los vecinos sobre la prevención de incendios forestales durante los meses de verano, a través de recorridos por diferentes poblaciones y villas de la comuna.

Se entrevistaron con la comunidad y explicaron cómo se producen, cómo protegerse y cómo actuar al verse enfrentados a un siniestro. Se resaltó que, al optar por realizar actividades físicas al aire libre o paseos familiares o con amigos, acampando en ciertos lugares precordilleranos, por el día o por más tiempo, se debe ser precavidos al utilizar fósforos o cigarrillos, los cuales se deben apagar correctamente para no provocar incendios en el lugar al cual se concurre. Además, no encender fogatas ni quemar basura en áreas no determinadas o que estén cercanas a matorrales o vegetación.

A su vez, se reiteró que para mantener un verano seguro, se debe practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientras se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, cuando suban a algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época estival, para que turistas y vecinos del sector, tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.