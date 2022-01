Policial 29-01-2022

Linares: Carabineros realiza campaña para evitar accidentes y muertes por inmersión en verano



Carabineros de la Subcomisaría Cristian Martínez Badilla, dependiente de la Primera Comisaría de Linares, desarrolla diversas campañas de autocuidado en los distintos balnearios, ríos y piscinas del sector, con el objeto de reiterar los consejos para evitar accidentes en verano.

Dentro de ellos, destaca no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientras se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época estival, para que turistas y la ciudadanía en general, cuiden su vida y disfruten de un verano seguro y tranquilo.

Carabineros realiza una llamado a todas las personas a valorar la seguridad y mantener las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, ya que esto depende de cada uno.