Policial 12-01-2018

Linares: Carabineros refuerza el llamado a la ciudadanía para evitar delitos en verano

En el sector “Villa Quiñipeumo” de Linares, específicamente en los pasajes Arauco, Trovolhue, Travesía y avenida Presidente Ibáñez, Carabineros realizó una campaña de prevención de delitos, específicamente de robos. Se trata de lugares en los cuales se entrevistaron con los vecinos, entregando recomendaciones detalladas con el objeto de evitar que sean víctimas de ilícitos durante la época estival.

Se entregó información enfocada para la seguridad de domicilios, junto con ello se trabajó en la búsqueda de datos como aporte a la detección de los delitos de connotación social y, a su vez, incentivando a la comunidad a denunciar los ilícitos, utilizando los teléfonos de emergencia nivel 133 y 149 y lo teléfonos de los respectivos planes cuadrantes de seguridad preventiva de Carabineros de Chile.

Por ejemplo, se indicó que es prudente: evitar abrir las puertas a desconocidos; no entregar información a personas desconocidas, sobre horarios de entrada y salida de los domicilios; no grabar las llaves con sus nombres y dirección, ya que en caso de extraviase, esto puede dar la pauta al delincuente donde actuar; no dejar especies a la vista en su vehículo y siempre estacionarlo en lugares seguros e iluminados.