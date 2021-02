Social 24-02-2021

Linares: CDT mantendrá atenciones durante la cuarentena



La comuna de Linares se prepara al inicio de una nueva Cuarentena para mañana jueves y el comercio adopta una serie de medidas que buscarán compensar al menos en parte la baja en sus ventas aplicando el sistema delivery.

Más allá de la función que desarrollarán las empresas y servicios esenciales, que les faculta la Ley para estos casos, resulta de vital importancia la forma en que seguirá operando el Hospital Base de Linares para lo cual el sub director médico del recinto asistencial, doctor Francisco Azócar, indicó que “nuestras atenciones se van a mantener exactamente iguales a como están en este momento. Ya están un poco reducidas debido a la dificultad que está teniendo el hospital por su muy estrecha infraestructura, por lo que hay menos atenciones que las habituales. Sin embargo, las que ya están programadas se van a mantener exactamente igual”.

Consultado respecto de las atenciones programas en el CDT, “los pacientes pueden acudir al recinto por su citación, las agendas ya están abiertas y deben portar el respectivo salvoconducto. Por ende, no deberían tener ningún inconveniente en llegar al hospital. Desde el punto de vista del traslado, que obviamente no es sólo la hora de atención, sino que requiere un tiempo de traslado desde sus casas al hospital, y posteriormente dependiendo de la hora de atención el retorno a sus casas, se les puede poner la hora exacta en la hora que fueron atendidos, para así evitar cualquier tipo de inconveniente en el trayecto de vuelta a sus hogares. Eso en cuanto a atenciones ambulatorias en el consultorio de especialidades”.



Cirugías



Por otro lado, las atenciones en el Hospital Base en lo que se refiera a cirugías programadas “y que se encuentran programadas con anticipación, también se van a respetar y llevar a cabo de la misma forma. Todo lo que respecta a materia de Salud, no se va a ver afectado por el período de fase 1 en cuarentena, el cual debería dudar de dos a tres semanas, para que esto signifique una disminución del contagio de la enfermedad por COVID-19”.

“La comunidad puede estar tranquila, porque se les van a respetar las citaciones que ya están establecidas”, remató el doctor Azócar.