Opinión 26-05-2018

Linares ciudad

Mes del mar, del 21 de mayo, fechas muy importantes para todos los chilenos, pero para los linarenses un mes más que especial, es el mes de nuestra ciudad que se viste al igual que años anteriores en esta fecha, se viste de gala, para celebrar sus 224 años de su fundación.



Para el que escribe estas líneas es motivo de mucho orgullo ser, en primer lugar linarense, segundo seguir viviendo en esta tierra que me vio nacer y escribir esta nota desde un colegio que perpetua la labor de un gran alcalde que tuvo mi ciudad y que lleva su nombre “Escuela Alcalde Héctor Pinochet”; Linares tu eres feo y pequeño para muchos, para mí lo más hermoso de la tierra, eres mi tierra cuna, aquí están mis amigos, del ayer y del presente, mi familia mi corazón, mi todo, he viajado he conocido, he comparado y para mí, como tu ninguno.



Hoy ha llegado un nuevo año y estaré en mi patria ----en mi Linares, nadie sabe ni entenderá lo que se sufre en tierra extraña al pasar fechas tan importantes y significativas (18 de septiembre, pascua, año nuevo etc.) lamentablemente los humanos jamás valoramos lo que tenemos tan cerca, nuestro pueblo es incomparable, todos nos conocemos, nos respetamos, podemos dialogar, juntarnos, discutir nuestras ideas, pasear, dar ejemplo de amistad; que es al final de todo lo que une al mundo y nos damos cuenta, sin quererlo que la humanidad la mueve el corazón. desde esta columna, de este colegio tan especial aprovecho de saludar a este linares tan mío, tan nuestro y tan de ustedes en sus 224 años a cada linarense que como yo deseamos lo mejor, de lo mejor, a esta ciudad en que hemos pasado el pasar de los años, a las autoridades del pasado y del presente que con su aporte han hecho crecer a mi ciudad y rogar a dios para que tengamos una visión del futuro con optimismo, con fe por el bienestar de las nuevas generaciones y dejarles un linares de tierra encantadora.

Yo y mi Linares.

te llamas Linares por gracia de dios

eres mi pueblo del ayer y del presente y hoy en tu aniversario

no podría yo jamás estar ausente

tiene la calma y belleza de los pueblos nuestros

se llama Linares, por gracia de dios

y quien te conoce, no puede olvidarte

es mi pueblo querido ----! ahí nací yo ¡





(Mario Villagrán Pinochet

Centro Cultural Maule Sur)