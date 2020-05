Opinión 28-05-2020

Linares… ¿ciudad encubridora?



La madrugada del martes 29 de mayo del año 2018 la vida de la familia y el entorno cercano de Catherine Vásquez Muñoz, de 28 años de edad, cambió para siempre cuando el cuerpo -de quién fuera amiga, madre, hija y hermana- fue encontrado colgando de una rama en un fundo del sector La Aguada de la comuna de Longaví, a 500 metros de la casa de su actual pareja en ese momento.



Los peritajes realizados por Carabineros y personal del SAMU del Cesfam “Amanda Benavente” de esa agitada mañana de mayo arrojaran una tesis: suicidio. El fiscal de turno ordena que el cuerpo de Catherine sea llevado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia reglamentaria, mientras su hermano Camilo Muñoz negado ante semejante posibilidad exige en el lugar de los hechos la presencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI). Finalmente PDI llega y se inclina por la misma hipótesis, más no realizan el peritaje con la exhaustividad que se requiere. Camilo Muñoz es testigo y denunciante de la negligencia y los errores que comete PDI en la obtención de evidencia.



¿PERO QUÉ PASÓ EL DÍA ANTES?

El día antes ocurren hechos que despiertan de sobremanera las sospechas de la intervención de terceros en la muerte de Catherine. La funcionaria municipal había pedido permiso- junto a su pareja- para ausentarse del trabajo el día lunes 28 de mayo. Ese mismo día, Catherine se contacta con su hermana comentándole que la relación de pareja no estaba muy bien. Luego, Catita pide vía whatsapp que fueran por su hija a la escuela pues ella había perdido el bus rural que podía acercarla hasta Linares, por lo que se quedaría en dependencias de Ossandón. Esa última comunicación con la familia fue las 18.30.



INVESTIGACION PRIVADA



La primera autopsia revela una duda con respecto a la data de muerte de Catherine. Su familia, intrigada exige una segunda. El cuerpo de

Catherine es periciado nuevamente por Vivian Bustos, una de las forenses más prestigiosas de nuestro país que llega desde Santiago bajo la petición de la fiscal Carola D’ Agostini. La conclusión es que el caso queda abierto, pues no se sabe con certeza si fue homicidio o suicidio. La familia de Catherine no tolera la situación y ante las dudas que les siembra el actuar de fiscalía y de la BH de la PDI deciden seguir por un camino privado. Camilo Muñoz en conjunto con lugareños hayan un objeto tipo cinturón cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Catherine que no había sido considerado en las investigaciones anteriores. Luis Ravanal (médico forense) que también tuvo acceso al cuerpo, concluye que el objeto no fue el causante de la muerte de Catherine ya que ni siquiera tiene datos de su ADN. La perito bioquímico Shirley Villouta, consultada en los emblemáticos casos Matute y Nabila, corrobora los resultados. Luego, el perito Francisco Pulgar, de Criminalística SAV, concluye que todas las heridas que muestra la víctima son post mortem. La duda se queda instalada en certeza: aquí no hay suicidio. Camilo continúa exigiendo que se converse y se solicite más información a la ex pareja de su hermana, con quién ella trabajaba en el departamento de Tránsito de la Municipalidad.

Este año se cumplirán dos años de la muerte de Catherine Vásquez y la sensación de impunidad no decae. Nos queda dudar del trabajo de las instituciones policiales y judiciales, porque no están llegando a la verdad. En la figura de la fiscal Carola D’Agostini recae la responsabilidad de revisar las investigaciones que ella lidera pues se está dejando sin culpables la muerte de Catherine Vasquez, así como la de Marcia cuyo caso también llevó. Además, ante estas dudas y con la figura fantasma de Ossandón desaparecido desde el primer momento y que ahora está declarado “loco”, sólo nos queda conjeturar ante estos hechos que, a todas luces, son sospechosos: ¿qué se está ocultando? o… ¿a quién se está protegiendo?



En apoyo a la familia de Catherine Vásquez nosotras también cuestionamos el trabajo de fiscalía e incluso, denunciamos su negligencia, exigiendo verdad y justicia con cárcel efectiva para los culpables porque Catherine no se suicidó.



Carola Castro Lagos

Mujeres por Linares