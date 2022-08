Política 06-08-2022

Linares: Comando por el Apruebo reafirmó compromiso con propuesta de nueva Constitución

Ayer, en Plaza de Armas, el Comando por el Apruebo de Linares, junto al ex constituyente Ricardo Montero, reafirmó su compromiso con la propuesta de la nueva Constitución, precisando que “se trata de un paso importante para la sociedad”.



El ex constituyente Ricardo Montero sostuvo que “el Apruebo es una opción de futuro y unidad nacional, y que se hace cargo de temas como pensiones, vivienda, salud, niños y adultos mayores, y otros aspectos que no están en la actual Constitución”.



“Nosotros creemos que hay que construir na sociedad más justa, y es por eso que nos reunimos, dejando atrás cualquier diferencia, porque creemos que un Chile mejor es posible”, afirmó.



Montero también se mostró preocupado por las noticias falsas que han circulado en redes sociales en torno al Plebiscito de Salida, manifestando que “podemos tener diferentes visiones y opiniones, lo que es legítimo, pero lo que no es legítimo en democracia es mentir y desinformar, porque se distorsiona un debate de mayoría. Invitamos a discutir sobre el texto, pero no a desinformar ni asustar”.