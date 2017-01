Crónica 29-01-2017

Linares: Comité de Emergencia Comunal eleva a 2.500 hectáreas la extensión de incendio forestal en la precordillera

Alcalde Meza realizó un sobrevuelo por la zona.

A 2.500 hectáreas elevó el Comité de Emergencias Comunal Linares, el área afectada por el incendio forestal que se extiende en los cajones precordilleranos de Ancoa principalmente, y Achibueno en menor medida.

El Alcalde Mario Meza, actualizó esta cifra, luego de efectuar un sobrevuelo vía helicóptero la tarde del viernes, aportado por una empresa privada, a la zona donde se ha extendido el siniestro.

Señaló que “sobrevolamos los cajones precordilleranos con mi amigo y ex compañero de colegio, Emilio Balboa. A él le doy las gracias por responder a mi llamado y facilitar un helicóptero para seguir combatiendo el fuego que está azotando nuestro Santuario de la Naturaleza, el cual hoy me di cuenta que se encuentra en un estado desolador. Estimamos en unas 2.500 hectáreas la zona que ya ha sido afectada por el incendio forestal, el cual está contenido, pero no controlado, porque cada cierto tiempo se reactivan focos que estamos observando”.

Agregó que “la empresa Niblinto facilitó este helicóptero que estará apagando los focos de incendio los próximos días en nuestra comuna”.