Política 14-08-2022

Linares: Con senadores Rincón y Walker se pone en marcha comando de centro izquierda por el Rechazo

Parlamentarios hicieron un llamado a participar en el plebiscito del cuatro de septiembre y valoraron que parte importante del mundo de la centro izquierda esté trabajando para darle al país la oportunidad de tener una nueva y buena Constitución. “Estamos entregando un un mensaje de esperanza. Vamos a rechazar, no para quedarnos con la actual carta fundamental, sino que para darnos una oportunidad como país de hacer las cosas bien y así tener una nueva y buena constitución”, aseguraron

Con la presencia de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, se puso en marcha en Linares el Comando de la Centro Izquierda por el Rechazo, lugar desde donde se articulará el esfuerzo de este sector político para que se imponga la negativa al texto de carta fundamental propuesto por la Convención Constitucional.



“Queremos agradecerle a todos los que han hecho posible este espacio, porque el Rechazo es esperanza y es transversal. Reúne a hombres y mujeres que creen en la democracia y que es posible escribir una constitución que nos reúna a todos, porque no basta con que la nueva carta fundamental sea nueva, sino que también debe ser buena. Por eso, hemos logrado movilizar a tantas sensibilidades, a gente de izquierda y de centro”, dijo la Senadora por el Maule, Ximena Rincón.



Una opinión similar planteó su par y representante de la región de Coquimbo, Matías Walker, quien recalcó que el mundo de la Centro Izquierda que opta por el Rechazo, lo hace no para quedarse con la actual constitución, sino que para tener la posibilidad de contar con una buena y nueva carta fundamental.



“Llevamos un mensaje de esperanza. Vamos a rechazar este cuatro de septiembre, no para quedarnos con la actual constitución, sino que para darnos una oportunidad como país de hacer las cosas bien para tener una nueva y buena constitución, que sea la casa común que nos permita solucionar los problemas y no que genere nuevos problemas, que es lo que ocurre con el texto que nos proponen los constituyentes”, aseguró el legislador.



Los parlamentarios recalcaron que es fundamental el cuatro de septiembre todas y todos vayan a votar, porque ese día no sólo se va a definir lo que sucederá con Chile en el presente, sino que, sobre todo, en los próximos 40 años.



“Invitamos a rechazar para construir una nueva alternativa de Constitución, una que rescate lo bueno de lo que hicieron los y las constituyentes, una que recoja las propuestas que hicieron 500 mil chilenas y chilenos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet a través de los encuentros autoconvocados. Queremos dignidad y derechos sociales, queremos que la democracia sea un sistema estable que convoque a todos, queremos un poder judicial robusto, queremos que la policía y el Gobierno cuenten con las herramientas para controlar el orden público, para ello necesitamos un buen texto constitucional y no éste, que deja afuera muchas cosas y en la incerteza, otras tantas”, dijeron los senadores.