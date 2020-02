Crónica 27-02-2020

Linares: Concejal Eduardo Ibáñez renunció al Partido Radical y se repostulará como Independiente



El Concejal por Linares, y hasta hace algunas semanas militante del Partido Radical, anunció a través de su cuenta de Facebook que dejaba la militancia en dicha colectividad ya que no se sentía representado ni por este conglomerado ni por ningún otro partido.



Ibáñez, quien llegó al municipio en calidad de independiente pero apoyado por el que hasta hace poco fuera su casa policía, comentó que “de ninguna manera me alejo del Partido radical porque me hayan expulsado o haya tenido alguna sanción. Por el contrario, dejo esta colectividad por decisión propia, y también me alejo de la presidencia que ocupaba, ya que no me siento representado por este sector, ni por ningún otro partido político”.



“He realizado el trámite respectivo frente el SERVEL donde se ha tomado conocimiento de mi decisión y ahora emprendo un camino muy difícil, en el que espero que me acompañe mucha gente que está por el cuidado del medio ambiente y por quienes realmente les interesa el bien común, sin tener una mirada egoísta o que busque sacar beneficio de temas que nos competen a todos y que son de bien común como es la preservación el ecosistema”, comentó Ibáñez.



El ahora, ex militante Radical, continuó señalando que “mi premisa es una sola: sin medio ambiente no se puede hacer nada. Y frente a esta realidad no me siento apoyado, no siento que ningún partido me presente para dar esta lucha en defensa de nuestros patrimonios naturales. Estoy sincronizado con el descontento social pero no con la violencia ni con los saqueos”.



Consultado si se repostulará a un cupo en el municipio dijo que “si lo haré, pero como Independiente, donde espero contar con el respaldo de quienes compartan conmigo esta lucha en defensa de nuestro medio ambiente”.



Eduardo Ibáñez señaló por último que agradecía infinitamente al Partido Radical el haberlo acompañado durante este tiempo y de quienes dijo no tener ningún tipo de reparo ahora que abandona esta colectividad.