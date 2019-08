Policial 24-08-2019

Linares: Concejal Michael Concha denuncia intento de robo y alerta sobre seguridad preventiva

El Concejal de Linares, Michael Concha, relata como un delincuente rompió un vidrio de su móvil, estacionado en las afueras de su casa en la Población Los Castaños, sector oriente, durante la madrugada, para robar especies desde el interior.

Un episodio que afecta en materia delictual, probablemente, a la comunidad local, más a menudo de lo que pareciera ocurrir.

Indica que “este sujeto lo observamos desde una hora antes de lo ocurrido, que merodeaba por el barrio, avisamos a Carabineros, que realizó una vuelta por la calle, pero no surtió efecto. A la hora después, alrededor de las 03:30, sentimos el ruido, miramos hacia afuera, intentó sacar algunas cosas, pero se dio a la fuga. Los daños quedaron en el vidrio de la puerta delantera derecha, del móvil que me pertenece, que es como el de cualquier vecino en todo caso… lamento que esto ocurra, uno sabe que las personas no lo pasan bien con este tipo de delitos que les afectan. Es como la tercera vez que me roban o provocan daños similares”.

Agregó que se realizan esfuerzos para mejorar la seguridad preventiva, pero también se requiere de mejor coordinación de patrullajes de las policías.