Crónica 07-10-2020

Linares: confirman desvinculación del municipio desde el 01 de octubre de 2020 de Christian Ossandón



Con fecha 1 de octubre de 2020, el Municipio de Linares confirmó el cese de funciones de Christian Ossandón Villalobos, del cargo de Director de Tránsito Municipal y quedando vacante dicho cargo directivo, el cual será provisto vía concurso público.



La información surge de manera oficial, del decreto alcaldicio número 2558, en el cual se detalla el proceso mediante el cual se establecen los argumentos mediante los cuales se sustenta esta desvinculación, incluyendo el dictamen de invalidez de fecha 19 de marzo de 2020, de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Central, que declara la “invalidez total definitiva” del funcionario municipal Christian Ossandón, cuya “incapacidad global alcanza al 73%”.



Según los antecedentes antes expuestos por el propio Alcalde Mario Meza, en los últimos meses, en abril de 2020, se suponía no era funcionario municipal, pero surgieron procesos de apelación de los cuales se podría inferir el aplazamiento de la resolución final, pero no existen antecedentes definitivos y exactos informados respecto de estos procesos de apelación.



Christian Ossandón Villalobos, recordemos, ha sido cuestionado por la familia de Catherine Vásquez, en específico por su hermano Camilo Muñoz, porque como ex pareja de la joven fallecida en extrañas circunstancias, no se ha allanado a prestar declaraciones que consideran fundamentales para aclarar las dudas que mantienen respecto de las causas de su deceso.