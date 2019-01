Policial 16-01-2019

Linares: continúan diligencias para establecer responsabilidades en homicidio en sector Nuevo Amanecer

Las diligencias se han extendido ininterrumpidamente, luego de ocurrida la muerte de Lucas Henríquez, de 40 años, la tarde del lunes en el pasaje Enrique Chacón, del sector Nuevo Amanecer de Linares.

La Brigada de Homicidios, paulatinamente, aclara algunos antecedentes luego de una decena de disparos que se percutieron en la vivienda asignada con el número 1452, donde resultó fallecida la víctima y se aclaró con el paso de las horas, que un segundo sujeto de 24 años, de iniciales L. O.N., estaba acompañando a Lucas Henríquez al momento de ocurrir el incidente fatal. Esta persona fue la que sufrió un impacto de bala, en una de sus piernas, y está fuera de riesgo vital y bajo custodia policial.

Según explicó el Comisario Jefe de la Brigada de Homicidios, José Cáceres, “hemos efectuado una serie de peritajes tendientes a establecer la dinámica de los hechos. La persona fallecida y el lesionado en el Hospital estaban en la vivienda cuando se producen los disparos, esta segunda persona no está en calidad de imputado. No descartamos ninguna hipótesis, incluyendo un tema de drogas. Efectuamos peritajes a través de LACRIM a un vehículo encontrado a cuadras de distancia del sitio del suceso. Manejamos algunas líneas investigativas que están en conocimiento de la Fiscalía”.

La investigación, entonces, se maneja con algunas medidas de reserva para establecer la presunta participación de a lo menos 2 a 3 personas en los disparos que terminaron con la vida de Lucas Henríquez, incluyendo el móvil ubicado en pasaje Los Robles con calle Caviccioli, según trascendió, con encargo por robo de Temuco y patente clonada.