Crónica 28-12-2018

Linares cuenta con "Brigada Forestal Maqui 19" para combatir incendios en la precordillera

En dependencias de la ex escuela de Llepo se realizó de forma oficial la instalación y puesta en marcha de la Brigada Forestal Maqui 19, unidad de trabajo para el combate de incendios en la precordillera linarense, equipo que determinará la estrategia para el combate al fuego, dirigirán y coordinaran las operaciones en casos de ocurrencia de este tipo de siniestros, velando por el cuidado en la zona.

Esta organización de protección contra incendios forestales dispondrá de personal y recursos necesarios para este tipo de emergencias y donde participan coordinadamente todos los servicios y entidades de protección civiles locales.

Por parte de la Corporación Municipal de Linares, el alcalde (s) John Sancho Bichet, agradeció el respaldo de CONAF en disponer de esta fuerza de combate especializada para resguardar los cajones precordilleranos del río Ancoa y el Santuario de la Naturaleza Achibueno. “Este es un trabajo de responsabilidad de todos, como municipio nos hemos puesto a disposición, hemos facilitado un apoyo logístico en infraestructura para que ellos puedan tener un campamento base donde puedan tener mayor celeridad en el ataque y prevención de los incendios forestales. Tenemos que entender que hoy no solo somos un área agrícola, tenemos igualmente una gran cantidad de zona geográfica de plantaciones forestales y bosque nativo que tenemos que cuidar y eso se traduce en una buena prevención y darle las facilidades a Conaf para que puedan atacar de manera pronta los incendios”, indicó.

En tanto, Dante Bravo, Jefe de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, fue enfático en comentar que “durante este periodo 2018-2019 la ocurrencia de siniestros ya se manifestó con mayor intensidad desde fines de septiembre, a la fecha tenemos 206 incendios registrados lo que es un 40% más que el año pasado, lo que nos llama establecer que la comunidad lamentablemente no ha escuchado el mensaje. Aquí las autoridades, las empresas forestales, Onemi, bomberos, Conaf, realizamos una campaña preventiva ininterrumpida durante todo el año, porque en esta país los incendios salen de la mano del hombre y son actitudes que debemos cambiar, aquí no hay caso fortuitos, son descuidos y en algún porcentaje de intencionalidad que es incomprensible”.