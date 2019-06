Opinión 30-06-2019

Linares de ayer Los comienzos de nuestro fútbol

Los muchachos de antes no usaban gomina y jugaban fútbol disfrazados. Los campos de “La Chimba” congregaba a todo el pueblo, donde las damas rivalizaban en elegancia y hermosura.

En el diario "La Provincia", en su página destinada al deporte se publicó una interesante crónica sobre "Orígenes del fútbol”, que data de varios siglos a esta parte. Así, como en Londres, en nuestra ciudad también este deporte tiene su origen y que data más o menos 40 años.

Más o menos en el año 1906, se reunían los jóvenes de ese entonces, bajo la iniciativa de don Eduardo Zurita Santelices, para formar el primer Club de fútbol, que se llamó “LINARES F. C.”. Ingresaban a él jóvenes que al correr de los años ocupan varios puestos de importancia en la administración pública o tienen gran actuación en nuestra ciudad. Figuraron en sus cuadros, personas como los señores Ramiro Segura Carter, Ernesto del a Fuente, Rafael Morales Vallejo, Roberto Avendaño, Jorge de la Fuente, etc.

Patadas y Zancadillas: al igual que en Londres a mediados del siglo XVIII, en nuestra ciudad, no se jugaba el verdadero fútbol, sino que era más bien un desahogo de la juventud, donde se permitían las patadas y zancadillas.

No se contaban con campos destinados a este deporte, sino que esos jóvenes, que no usaban gomina como en nuestros tiempos, utilizaban los campos más diversos, donde se reunían todas las señoritas de nuestra ciudad a celebrar las piruetas de sus preferidos.

Las damas, llegaban a estos improvisados campos de deporte, en sus birlochos revestidos de gran pomposidad. Las señoritas rivalizaban en elegancia, lo que constituía una verdadera exhibición de los últimos modelos llegados de Europa.

No faltaba tampoco, algún señorito que solamente se dedicara a lanzar piropos, lo que constituía una gran hazaña para la época. Por cierto que la damisela, recibía una gran reprimenda y se le castigaba por varias reuniones.

De ahí vienen, los castigos que se le aplican a los jugadores de hoy, por lanzar esos piropos, no a la damita encantadora, sino a algún señorito feudal a la manera del siglo XVIII, que se cree poseedor o más bien tener la exclusividad de este deporte.

Los campos destinados para el fútbol, en esos años, eran los que quedan al norponiente de Linares, es decir donde tiene propiedad don Ladislao Zárate, lo que antiguamente se denominada "La Chimba". No habían tribunas, ni camarines, en esto hemos progresado muy poco. Los días domingos y festivos, todo Linares se volcaba a este sector, lo que daba una nota alegre y simpática y era el paseo obligado para todas las clases sociales.

Anécdotas: nuestro fútbol, también tiene su anecdotario que es bastante rico. Al finalizar la primera temporada, nuestro primer club, realizó un gran festival. No un festival como vemos hoy día sino que se había introducido una característica. Los jugadores que participaban, estaban disfrazados. Unos de colombinas, otros de pierrot, no faltando uno que utilizara la vestimenta de Satanás.

Recordar a los 22 jugadores con sus distintas vestimentas después de varios años es difícil. Recordamos a Panchito Valenzuela representando a una muñequita, por cierto algo crecidita; a Ernesto de la Fuente, de Tío Sam, que no pudo en todo el juego cabecear la pelota: otros de gitanas, japoneses, chinos, cosacos, en fin, el campo de juego era una verdadera ensalada rusa, lo que daba un espectáculo vistoso y alegre.

Sin embargo, no faltó el elegante satanás vestido con un riquísimo traje de raso de un colorido penetrante que hacia destacarse de los demás; este era don Rafael Morales Vallejo.

El árbitro, más o menos igual que ahora, muy poco entendía de fútbol, llamó a terreno a los contendores y dio comienzo al juego. Las risas salían de todos los sectores. De los carruajes ocupados por bellas damas, se oían bellas canciones, lo que daba más realce a este festival. De los sectores populares, cantoras especialmente venidas de Rari entonaban los tradicionales cogollos para los participantes. Todo era animación, todo era entusiasmo, cuando de repente sale a escena un furioso perro y las arremete contra el buen Diablo y lo coge de la cola. Nuestro Satanás no tuvo más que emprenderlas y nuestro héroe, pariente de Cuatro Remos, se quedó con la cola en el hocico muy satisfecho de haber espantado el mal.

El árbitro da por finalizado el acto, después de un partido único en los anales del fútbol linarense y quizás de todo el país. ¿Cuánto ha cambiado de ayer a hoy?... (Bibliografía: Revista Olimpia, 1945. Fotografía: Deportivo Español: Ramón Gallego, arquero de Español))



Manuel Quevedo Méndez