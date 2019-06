Policial 27-06-2019

Linares: decretan prisión preventiva para imputado por delitos de abuso sexual y violación contra niño de 6 años

Ayer se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal de Garantía de Linares, en el cual compareció el imputado de 20 años, detenido por su presunta participación en una agresión sexual a un menor de 6 años, hechos denunciados la tarde del reciente sábado, en la Villa El Nevado, sector nororiente de esta comuna.

En esta oportunidad, se decretó una medida de no divulgar el rostro, el nombre ni las iniciales del sujeto, para el cual se formalizaron los delitos de abuso sexual y violación de menor de 14 años.

La Fiscal Mónica Cánepa expuso los antecedentes ante la instancia, donde aportó detalles de la mecánica de los hechos, ratificando que, bajo engaño, “el imputado trasladó al menor a su domicilio, para cometer la agresión. El detenido es reconocido por el menor como el autor de este ilícito”. Se está a la espera, precisó, de un informe pericial que aporte detalles pormenorizados.

Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para el sujeto de 20 años. Además, se fijó un plazo de 5 meses de investigación en esta causa.

El abogado defensor particular, Luis Rodríguez, no emitió declaraciones a la salida de la audiencia, en espera de conocer el avance de las diligencias y de esta causa.