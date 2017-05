Deporte 21-05-2017

Linares definió sus representantes comunales de tenis de mesa Sub18 para los Juegos Deportivos Escolares

El Liceo Politécnico Ireneo Badilla albergó el Encuentro Comunal de Tenis de Mesa Sub18 que desarrolla la Red de Educación Extraescolar en el marco de los Juegos Deportivos Escolares que realiza el Instituto Nacional del Deporte este 2017.

Dos deportistas por establecimiento se midieron en los populares juegos del ping-pong, divididos en categorías de damas y varones, nacidos entre los años 1999, 2000, 2001 y 2002. En una sola jornada se realizó la etapa clasificatoria, octavos de final en grupos, al mejor de tres sets, de 11 puntos cada uno, con la diferencia de marcador final en dos puntos. Luego se dio paso a las semifinales y finales mediante el proceso de eliminación simple a cinco sets.

Tras las disputa de los encuentros los resultados en damas fue primer lugar para Thalía Tapia, alumna del Instituto Comercial; segundo lugar para Consuelo Tapia, del Liceo Valentín Letelier; y el tercer puesto para Nora Muñoz, estudiante del Instituto Comercial.

Luis Lara, coordinador de la Red Extraescolar del Departamento Comunal de Educación de Linares, comentó que “se está cumpliendo con la eliminatoria de la etapa comunal tal como está establecido en el programa de los Juegos Deportivos Escolares, y quienes obtengan el primer y segundo lugar clasifican a la etapa provincial de estos juegos. Estamos realmente satisfechos de haber llevado a cabo esta jornada que por primera vez se hace acá en el Liceo politécnico y desearle suerte a los clasificados, ya que esta es una disciplina que requiere mucha práctica, es un deporte individual que pasa mucho por la motivación personal, instarlos a que sigan a entrenando para que tengamos dignos representantes para la etapa provincial de estos juegos”.

En varones el resultado fue primer lugar para Diego Zamorano, del 3° del Liceo Nuestra Señora del Rosario; segundo lugar para Sebastián Reyes, del 3H de Programación del Instituto Comercial; y el tercer puesto para Joseph Muñoz, del Colegio Antamaro.

Diego Zamorano, al ganar y obtener la representación comunal en esta disciplina señaló: “no me lo esperaba, cuando vi el nivel de los alumnos del Instituto Comercial, pensé que no llegábamos muy arriba en el cuadro de competencia. Yo no me dedico a esto, no entreno ping pong, así que estoy muy feliz de haber logrado este título en las circunstancias que yo estaba. Así que ahora que gané voy a entrenar y me voy a preparar para representar a Linares en el provincial”.