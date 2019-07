Policial 20-07-2019

Linares: Delincuentes asaltan camión repartidor de gas amenazando a conductor con armas de fuego

Fue poco antes de las 20:30 horas del jueves, que se activó un dispositivo de seguridad y patrullajes de Carabineros, luego de la denuncia de asalto a un furgón repartidor de gas Abastible, en las cercanías de calles General Barbosa con Arturo Prat, sector oriente de Linares.

Según los antecedentes del caso, desconocidos redujeron al conductor de dicho móvil, utilizando armas de fuego, para robarle el dinero correspondiente a las ventas del día, para luego darse a la fuga.

Esta denuncia en la policía uniformada activó patrullajes para dar con el paradero de los sujetos, quienes según el afectado, se movilizaban en un vehículo particular color blanco.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Linares, manteniéndose el encargo de estos desconocidos, según la descripción del conductor del móvil de reparto de gas.

En el rubro, este tipo de episodios no es nuevo. Incluso algunos distribuidores han preferido adoptar medidas como el pago con tarjeta, precisamente, para evitar ser abordados por delincuentes, ya que no manejan dinero en efectivo.