Crónica 27-11-2020

Linares: Demandan a municipio de Linares por incumplimiento de arriendo de túnel sanitizador



Una demanda en el Primer Juzgado de Letras de Linares interpuso un pequeño empresario local, en contra de la Municipalidad de Linares, por el perjuicio que señala, se le provocó a él por parte de la Corporación Edilicia, en el arriendo con compromiso de compra, de un túnel sanitizador, instalado en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, en el Departamento Social DIDECO.

Darwin Sotelo, el demandante, explicó que “fue a fines de abril de este año, el momento en que un representante mío con personeros del Municipio, acordando la prueba por 20días del túnel sanitizador, acordando los procesos administrativos para su adquisición. Pero pasaron los meses, hasta agosto, en que me comunican que no sería adquirido y me lo devolvieron en septiembre, incompleto”.

El Abogado, César Concha, detalló que “existe un perjuicio para mi demandado, por la postergación de los compromisos señalados por la Municipalidad. La demanda, por ello, contempla los perjuicios derivados de la acción de la demandada, que ascienden a la suma de 17 millones 924 mil pesos”.

Consultado el Municipio de Linares sobre la demanda, indicaron que no emitirían declaraciones sobre el caso, precisando solo a través de su Departamento de Prensa, que esperarán la resolución judicial, ya que “no han contratado los servicios de ese túnel”.