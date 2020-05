Policial 23-05-2020

Linares: Denuncian circulación de billetes falsos



Los delitos de estafa no han cesado y siguen denunciándose en tiempos de pandemia del coronavirus en Linares. Un caso lamentable afectó a Juana Zúñiga, en el sector Nuevo Amanecer de esta comuna.

Ella es la madre de Felipe Basaure, el niño electrodependiente 24/7, cuyo caso se conoció públicamente el 2018, cuando CGE no quiso condonarle la deuda por cuanta de luz, pese a la crítica situación económica que ella sufría.

Vende productos de aseo en su domicilio, para subsistir y relata que “una persona se acercó a comprar, me pagó con engaño con un billete falso… lo anuncio para que otras personas no se vean afectadas”.

La situación fue denunciada por su facebook, para alertar a otros sobre este tipo de engaños.