Policial 15-03-2019

Linares: denuncian engaño en proceso de venta de teléfono celular vía online

Una caja de leche. Ese es el contenido que encontró Hugo Alvarado, al recibir una encomienda en su domicilio en Linares que, se suponía, en su interior traía un celular Samsung S8, de alta gama, el cual adquirió a través de una oferta en la página web de una multitienda reconocida a nivel nacional.

Incluso, el retiro y envío del producto, según precisó, "lo hizo mi propia hija, adquirió hasta la caja de encomienda en Chilexpress para productos de ese tamaño, para que llegara protegido... pero al llegar a mi domicilio, voy a ver mi nuevo teléfono y resulta que venía una caja de leche, individual y unas bolsas, pero nada del nuevo celular."

El afectado agregó que "pagué por ese teléfono 300 mil pesos, una oferta conveniente considerando que su precio normal está entre 400 y 500 mil pesos... realicé la adquisición y la transferencia del monto en dinero, mediante la cuenta correspondiente. Considero insólito que en el traslado algo haya ocurrido. Me sentí profundamente engañado al momento de abrir con todas las ganas la caja de la encomienda y encontrarme con una envase de leche... ¡¡ una caja de leche..!!, insólito y de la sorpresa, uno pasa a la indignación, impotencia y rabia, porque confía en una empresa para el traslado de productos, pensando que son más seguras…. Pero algo pasó en el camino, me imagino yo”.

Hugo Alvarado confirmó que denunció esta situación a la empresa de encomienda, en espera de saber qué medidas compensatorias van a adoptar. De no mediar una respuesta en las próximas 24 horas, interpondrá una denuncia formal ante el Sernac y la PDI de Linares.