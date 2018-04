Policial 08-04-2018

Linares: denuncian mordedura de perro instalado en la alameda Valentín Letelier

Patricia Freire es funcionaria de la Biblioteca de Linares, quien aparte de realizar labores en el recinto, también debe trasladarse por otros encargos.

Esta semana, fue a Gendarmería, y en la Alameda, denuncia que recibió la mordedura de perros callejeros: “Esto ocurrió el martes, cuando caminaba por la Alameda y cerca de la pileta que está frente a Carabineros y Gendarmería, había un grupo de perros, uno se me acercó y me mordió en un costado. Afortunadamente, no me enterró los dientes, pero sí me dejó una amplia zona lesionada, como un moretón… fue la propia gente de Gendarmería la que me ayudó, deje constancia en Carabineros y entregué detalles a la Oficina de Zoonosis del Municipio de Linares”.

Junto con las constancias de rigor, advierte del hecho porque “pudo afectar a niños o adultos mayores, lo cual es grave”.

En el sector de la Alameda Valentín Letelier, se observa la presencia de perros callejeros, junto con actividad e niños y familias que aprovechan juegos y el espacio público.