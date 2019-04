Policial 21-04-2019

Linares: denuncian presunto caso de bullying en liceo María Auxiliadora

Una denuncia por presunto bullying, es investigada por l Superintendencia de Educación. En su relato, “Gabriela”, de 14 años, denuncia maltrato verbal, mientras estuvo solo 2 semanas en el Liceo María Auxiliadora de Linares, entre fines de febrero y mediados de marzo de este año.

Señala que estas agresiones, obedecerían a que “una compañera me hacía bullying por mi lugar de residencia, el sector Huapi. Y por presentar síntomas de un problema a la tiroides”.

Su madre, Nadia Flores, es categórica: “existió una situación de hostigamiento, que no supo resolver el Liceo. Por eso, decidí cambiarla a otro establecimiento”.

La denuncia contra el Liceo María Auxiliadora, fue ingresada a la Superintendencia de Educación. El recinto a través de su director, Rodrigo Hormazábal, señaló que “ya enviamos nuestros antecedentes en un informe solicitado por la Superintendencia de Educación”.

Pero se suman otros apoderados, como Juan Eduardo Fonseca, quien indicó que “estos episodios no son nuevos. De hecho, mi hija también se vio afectada por situaciones similares”.

Lo que piden las familias denunciantes, que además han recibido apoyo de otros apoderados, es que se establezca finalmente, qué hace el recinto por evitar hábitos de maltrato escolar.