Policial 24-01-2018

Linares: desconocidos provocan severos daños a Capilla de sector Pejerrey

Indignados reaccionaron los vecinos y la comunidad católica del sector precordillerano de Pejerrey, en Linares, cuando se enteraron del acto considerado como vandálico, de desconocidos, quienes ingresaron a la Capilla del lugar, provocando daños en su interior, como destrucción de dos figuras, una de la Virgen del Carmen y de un santo, al mobiliario, a pertenencias como sistema de audio, además de llevarse las hostias consagradas.

Elcira Luengo, la encargada de la Capilla de Pejerrey, explicó que “como la iglesia queda alejada de varias casas, no escuchamos ni vimos nada sospechoso. Solo un vecino me llamó para avisarme que se veía luz o algo así, fuimos al lugar y nos encontramos con los destrozos. Estaban las figuras destruidas, se llevaron las hostias, destruyeron el parlante y la amplificación y dejaron unos neumáticos adentro, como que quería prender la capilla, no lo sé… es terrible. Los que hicieron esto no tienen respeto”.

Carabineros, a través de la mayor Maureen Espìnoza, señaló que “se estima que los daños provocados, están avaluados en unos 4 millones de pesos. Personal de la SIP realizó los peritajes en el sitio del suceso, no se encontraron ni rayados ni panfletos alusivos a alguna organización o que aclaren o den señas de la motivación de este acto. La Fiscalía está en poder del parte y antecedentes correspondientes para continuar con las indagaciones, no se produjeron otros hechos asociados a violencia”.

Por su parte, el Alcalde de Linares, Mario Meza, agregó que “lamentamos profundamente este acto vandálico, porque denota falta de respeto con el patrimonio de las comunidades precordilleranas. Nos inquieta que exista gente violenta que este en sitios turísticos que puedan seguir provocando daños. Trataremos en lo que está a nuestro alcance, para aumentar observación y vigilancia sobre campings o lugares de arribo de personas. Lo que ahora estamos estudiando, es sumarnos con alguna acción judicial a la investigación de la Fiscalía, para querellarnos contra quienes resulten responsables de este delito”.

La investigación ahora, quedó en manos del Ministerio Público, mientras en la zona de Pejerrey, los vecinos advierten que esperan recuperar lo que estos desconocidos dañaron, en un templo que depende de la Congregación Salesiana y cuya data, se estima, es de más de 100 años.