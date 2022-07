Policial 28-07-2022

Linares: despliegan campaña “Entrega tu arma”

Si las personas no pueden acudir a una unidad policial a entregar las armas que eventualmente estén en su posesión, pueden comunicarse al número telefónico 133 o a los teléfonos del Cuadrante de Carabineros de Linares, de su domicilio, para informar y generar que personal de su sector, las retiren.

La policía uniformada fortalece esta campaña de “Entrega Tu Arma”. Procedimiento que es totalmente anónimo y voluntario; no se solicitará identificación, a menos que alguna persona lo pida; se recibe todo tipo de armas y en cualquier condición y no hay ninguna sanción por entregarlas. Esto, con el fin de brindar consejos de seguridad a los vecinos respecto de la importancia de ello en el ámbito de seguridad, ya que las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial, vehículos, comisarías y retenes móviles. El tipo de arma puede ser: heredada, no inscrita, transformada y no importa la condición en que se encuentren.

Por medio de distintas acciones, Carabineros insiste en el llamado a entregar las armas, por medio de campañas, entrega de folletería, visitas a los medios de comunicación, stands preventivos entre otras, además se cuenta con la “Oficina Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas y Explosivos OS-11”, la cual se encuentra ubicada en la Primera Comisaría de Linares, donde las personas pueden acudir ante algún tipo de dudas o requerimientos específicos de la temática planteada.