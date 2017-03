Policial 30-03-2017

Linares: Detenido sujeto que disparó en Comisaría de Carabineros

Previamente había asaltado a un taxista al que le robó su vehículo



Un confuso incidente protagonizó un sujeto de 33 años, Christopher Locier, quien ayer disparó un tiro de escopeta en la sala de guardia de la Comisaría de Carabineros de Linares.

Presuntamente bajo la ingesta de alcohol, asaltó a un radiotaxista, al que golpeó y arrebató su móvil, para trasladarse al cuartel, reaccionando de la forma señalada, molesto porque momentos antes no recibieron una denuncia que interpondría en horas de la madrugada.

Según indicó el Jefe de Zona de Carabineros del Maule, General Fernando Vera, “el sujeto descendió desde un radiotaxi patenteYC-5280, marca Nissan, modelo V-16, accediendo hasta el hall del servicio de guardia y premunido de una escopeta, efectuó un disparo hacia la mampara, segundos en los cuales el Sargento 1° Vásquez Torres, hizo uso de su arma de fuego y realizó un disparo para repeler este ataque, sin provocar lesiones en el individuo , siendo reducido y detenido por los funcionarios de turno. En esos momentos llegó el dueño del taxi, identificado como Manuel Villagra Jorquera, y señaló al personal de guardia que momentos antes, el mismo antisocial, había solicitado su taxi en una población cercana y al subirse al móvil, procedió a agredirlo con la culata de su arma, robándole su taxi y dejándolo en la vía pública, con una lesión en la cabeza. Este es un caso que se considera de homicidio frustrado”.

Sobre la denuncia por una eventual agresión de Carabineros, que motivó la concurrencia en un primer momento del detenido hasta el cuartel de la Alameda Valentín Letelier, la Comisario de Carabineros indicó que “eso es lo que relata esta persona, pero es materia de investigación. Lo cierto es que estuvo acá, por su grado de ingesta alcohólica se le indica que podrían atenderlo después, se va, retorna en el móvil robado y se produce el incidente ya conocido”.

El padre del detenido, Luis Locier, indicó que “el no tuvo en ningún momento la intención de matar a nadie… se ofuscó porque no recibieron su denuncia y, con algo de alcohol en el cuerpo, reaccionó así como lo vieron. Si hubiese tenido la intención de matar a alguien, lo habría hecho porque conoce de armas, si está inscrito en u n club de tiro. Pero afortunadamente nadie salió lesionado y espero que solo sea juzgado en base a lo que ocurrió”.

El conductor del radiotaxi lesionado fue hasta el Hospital de Linares, quedando internado con lesiones graves, 2 fracturas, pero sin riesgo vital.

Labocar Talca realizó los peritajes balísticos en el cuartel policial, trasladando en cadena de custodia el arma, una escopeta Maverick calibre 12.

Se amplió la detención del sujeto, hasta el viernes, a las 11:00 horas, para comparecer nuevamente ante el Tribunal de Garantía, donde se definirá su futuro procesal.