Policial 05-07-2020

Linares: Detenidos sujetos tras robo de especies desde un domicilio



En horas de la tarde del viernes, desconocidos ingresaron aun domicilio ubicado en Villa “Los Portones” de Linares, donde sustrajeron diversas especies desde su interior; un televisor de 32’ marca Master G, un Notebook marca Toshiba, una licuadora marca Oster, una estufa marca Mademsa, un juego de herramientas, una sierra caladora marca Bauker, una patineta eléctrica además de una mochila de color negra marca Kolke, las cuales cargaron en un vehículo en el que se trasladaban, dándose a la fuga desde el lugar mencionado.



Posteriormente y gracias a la oportuna denuncia del hecho, se desarrollaron por parte de Carabineros del sector los despliegues necesarios para encontrar a los delincuentes. Tras generarse una persecución y a raíz de ella, un carabinero que se trasladaba en motocicleta cae de su móvil producto de lo sucedido, ocasionándole lesiones leves, los individuos pierden el control del móvil chocando contra un bloque de cemento que se encontraba al costado de un canal de regadío, mientras que el tercero fue encontrado escondido en un canal y entre zarzamoras por los funcionarios de la PDI.



Informado el Fiscal de turno de la Macro Zona Sur, dispuso que la Brigada de Robos de la PDI Linares adoptara la totalidad del procedimiento y pasara a control de detención a los tres individuos por el delito que acababan de cometer, lo que permitió que una vez continuadas las diligencias por la Policía Civil, se lograra establecer que los antisociales no solo eran autores del delito de robo en lugar habitado, sino que además circulaban en un vehículo con encargo vigente por robo desde septiembre del año 2019, el que del mismo modo lo hacía con una placa patente que no le correspondía, configurándose por tanto los delitos de receptación e infracción al art. 192 letra E de la Ley 18.290, delitos que se sumaron a los antecedentes por los cuales serán puestos a disposición de la justicia.

Consultada la Jefa de la Brigada de Robos de Linares, Subprefecta Lorena Muñoz Vidal, informo que el procedimiento fue posible gracias a la coordinación de los vecinos de Villa Los Portones y al rápido accionar de los efectivos policiales, señalando que entrevistada la propietaria del vehículo recuperado, avaluado en $ 14.000.000 de pesos, indicó que el año pasado fue abordada por dos sujetos que la amenazaron con un arma de fuego, logrando llevarse su automóvil del cual no volvió a saber hasta ser contactada por los Detectives a cargo de las diligencias.

Por instrucción del Fiscal de Turno, los individuos de iniciales S.I.M.C., de 21 años con residencia en Talca y A.A.P.G., de 42 años con residencia en Lo Prado, ambos con prontuario policial por diversos delitos, fueron detenidos y trasladados hasta la unidad policial, al igual que el menor de 17 años de iniciales A.C.M. y pasaron a control investigativo al Juzgado de Garantía de Linares para continuar con las investigaciones sobre lo acontecido.

Los adultos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el menor en internación provisoria, otorgándose cuatro meses para la investigación.