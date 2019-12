Política 15-12-2019

Linares: distintas visiones para consulta ciudadana convocada por municipios

El ejercicio cívico de la Consulta Ciudadana de los municipios, convocada hoy domingo 15 de diciembre, fue analizado desde diversos ámbitos. Surgido por motivación de las Manifestaciones contra las desigualdades, es observado con matices por sectores sociales y políticos.

Desde la Mesa de Unidad Social, difundieron y validaron el proceso de Consulta

Ciudadana, impulsado por más de 220 municipios del país. “Haber llegado a este punto, recordemos, fue una de las luchas que ganaron las manifestaciones ciudadanas”, aclaró Carlos Fuentes, Presidente Provincial del Colegio de Profesores.

No obstante, para algunos sectores políticos, como la UDI, este tipo de consulta carece de algunos requisitos de validez, para ser representativo de una opinión de la comunidad. “En concreto, el SERVEL no garantiza el padrón de votantes, se puede vulnerar el voto on line y, sinceramente, tras el acuerdo de los partidos políticos para el Acuerdo Constitucional, no tiene sentido gastar plata en una surte de encuesta, aunque quien quiera realizarla, que la haga”, indicó Óscar Bonilla, Presidente Comunal de la UDI en Linares.

Los resultados de la consulta ciudadana no son vinculantes. Aunque, reconocen los municipios, “son un deber moral a cumplir si suman participación de las personas”, agregó Mario Meza, Alcalde de Linares.

225 comunas decidieron convocar hoy a esta Consulta Ciudadana, en algunos lugares, con voto on line. En Linares, solo presencial.