Crónica 05-01-2022

Linares: Diversas reacciones por aprobación del Concejo Municipal para nominar a calle Brasil como Alberto Camalez

Tras la aprobación del Concejo Municipal de Linares a la propuesta presentada por el Alcalde para nominar a calle Brasil como Alcalde Alberto Camalez, surgieron, como era de esperarse, diversas reacciones. He aquí algunas de las opiniones:

Darwin Yáñez: “Me parece muy bien que se le haga un reconocimiento al alcalde Alberto Camalez que hizo muchas cosas por Linares. Es bueno que las nuevas generaciones sepan quien fue esta gran autoridad que en su tiempo tuvo nuestra ciudad. Estoy completamente de acuerdo con esta decisión del Concejo Municipal”.

Francisco San Martín: “Creo que sería un error cambiar el nombre de una calle que se conoce desde siempre como Brasil. Acá hay una estación de trenes, mucho comercio y está el hospital. Es fome que no se la haya preguntado a la ciudadanía por el cambio de nombre. Acá en esta calle hay muchos proyectos que se han trabajado con Sercotec para el mejoramiento del barrio comercial. No corresponde ahora cambiarle el nombre a esta avenida”.

Samuel Bastidas: “Estoy de acuerdo en que se le cambie el nombre a esta avenida. ¿Qué identidad tiene Brasil con Linares?, absolutamente ninguna. En cambio don Alberto Camalez ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad. Por algo fue reelegido varias veces. Me parece que poner su nombre a esta avenida es un justo homenaje”.

Bernarda Bravo: “Esta calle siempre ha tenido el nombre de Brasil. Mi papá tuvo negocio en Las Pérgolas, y yo llevo varios años trabajando en esta calle. Creo que no sería conveniente, hay muchas cosas más importantes de las que hay que preocuparse en Linares. Por lo demás, hay que pensar que esta es una calle muy céntrica y traería muchas consecuencias su cambio de nombre”.

Marco Ávila, Concejal: “Hace unos días el Concejo Municipal se pronunció respecto al cambio de nombre de calle Brasil, y considero que es de justicia que lleve el nombre de Alcalde Alberto Camalez, quien impulsó muchas obras importantes para la ciudad, como el Mercado Municipal. Es relevante que el Concejo pueda destacar a personalidades que son reconocidas en Linares, lo que por cierto nos entrega también identidad”.