Policial 15-02-2022

Linares: Dos casas afectadas por incendio e inquietante balance de bomberos

Dos casas dañadas gravemente por el fuego dejó un incendio de proporciones ocurrido en las primeras horas de este lunes en la Villa Frei de Linares.

Al lugar concurrieron voluntarios de todas las compañías de bomberos, quienes apoyados por carros bomba ubicados en diferentes puntos de la emergencia, trabajaron por casi dos horas para controlar el avance del fuego que amenazaba con propagarse a otros inmuebles en la calle Francisco Antonio Encina de esta comuna.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la línea de intencionalidad cobra especial sentido si se tiene en cuenta que hace un tiempo una de las casas ya había sido afectada por un siniestro hace un tiempo, lo que en todo caso deberá ser indagado por peritos policiales.

De acuerdo a la información entregada por el Comandante de Bomberos, Carlos Retamal; “se trató de dos casas comprometidas en incendio y en fase de libre combustión. Dimos segunda alarma de incendio, por lo que todas las compañías trabajaron en el lugar. Dada la magnitud del siniestro no contábamos con gente ni con maquinista. Toda la semana hemos tenido ese grave problema, nuestra gente ya está cansada, un poco extenuados de tantas emergencias, pero sin duda tratamos de controlarlo lo más rápido posible. A la llegada de la primera unidad ya estaba desatado el fuego en ambas casas, fue muy rápido este incendio. La segunda vivienda estaba desocupada al momento del incendio, había un vehículo que no pudimos sacar, pero pudimos evitar la propagación a una tercera vivienda. Tuvimos dos viviendas completamente destruidas en el interior, lo cual fue el enfoque principal del trabajo realizado”.



Balance negativo:

Consultado sobre el balance del trabajo desarrollado en los últimos días, El Comandante Carlos Retamal indicó que “ha sido un fin de semana bastante complejo para la institución. Alrededor de 24 llamados entre viernes, sábado y domingo, tenemos un promedio de ocho salidas diarias, la más complicada fue el viernes al sector Salida Cuellar donde fueron varias horas de trabajo y en el que se estima unas 50 hectáreas afectadas de acuerdo a las estimaciones de CONAF. Se trató de un combate bastante complejo, en el que también se dimensiona la capacidad de respuesta de la institución para proteger viviendas, galpones y además elaborar una estrategia que permita no dejar desprotegida la ciudad mientras se trabaja en estos incendios de mayor requerimiento. Hay accidentes y otros servicios que atendemos por lo que resulta vital que la ciudadanía también con colabore evitando riesgos innecesarios, los conductores manejando atentos a las condiciones de tránsito y quienes están en los sectores rurales o cajones precordilleranos no haciendo fuego y no olvidando que las quemas están absolutamente prohibidas en esta época del año”.