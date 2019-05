Opinión 25-05-2019

Linares en el corazón

Cuando alguien pregunta ¿cómo es Linares?, y al pensar en la respuesta a esa pequeña curiosidad .¿Qué decimos?

Cómo es Linares?, hay muchas respuestas. Existen diversidad de matices para graficar la estatura, contenido y cualidades, de este pedazo de Chile, que distan mucho de ser resumidas en pocas palabras. Se podría responder:

Linares es una ciudad con vestidura de provincia y alma de pueblo.

Que a pesar de sus avances en construcción, comercio, desplazamiento y todo lo que conlleva a superar un nivel de confort ciudadano, aun no pierde ese aroma de humilde pueblo, de sencillez, de cercanía entre sus habitantes, donde cada uno tiene una sutil conexión , con el amigo, el conocido, el pariente… y ese apego no es frecuente en otras ciudades.

Linares de antaño, era un resumen de calles silenciosas. Los ruidos son apenas perceptibles, ya fuere por el paso de un vehiculo, el lento compás de una carreta con carbón y leña, con ruedas de madera emitiendo un suave ritmo tamboril, guiada por un paciente conductor, provisto de una varilla de coligüe para manejar la yunta de inmutables bueyes. que caminan y caminan a un rumbo que poco les interesa, solo obedecen. Son calles soñolientas en el frío invierno, ,diáfanas en primavera y alertas en verano. La locomoción es escasa, los trabajadores y estudiantes deben caminar a sus destinos y lo hacen naturalmente, como parte de su rutina. Así van los estudiantes, de grupo, en alegre charla . A diferencia de hoy,

En Linares, todo es cercano,: La plaza, la Catedral, las escuelas, la feria, el mercado, las tiendas. Si quieres disfrutar del campo, del río, puedes ir hasta en bicicleta. Cómo nos podemos quejar si tenemos todo a la mano? .

Linares es una canción cuya melodía renace en cada hogar, casas con sitios donde hay un parrón bajo cuya sombra permanece una mesa que invita disfrutar de la comida , desayuno u once. Hay alambres con ropa colgada, mecida pausadamente por un suave viento. Hay una leñera, hay maceteros con diversas flores, hay muros carcomidos por el paso del tiempo acariciados por un leve musgo. Todos esos detalles significan una casa en Linares, un hogar donde nos criamos , es la esencia de lo que perdura en el tiempo y no se puede desprender del corazón. Esto mismo puede existir en otras ciudades pero nunca igualará a la vivencia linarense.

Recibimos el saludo del señor Alcalde, porque Linares está de aniversario y nos invita a involucrarnos en el desarrollo de esta ciudad. Agradecemos mucho ese saludo y tenemos la esperanza que en un día, no lejano, Linares acune a su gente y no facilite la emigración de los jóvenes, a otros confines, porque acá no hay fuente laboral. Cada año egresan profesionales, saturados de optimismo y ansiedad por ejercer su especialidad. Esa gran fuerza y energía se va esfumando poco a poco para caer en el triste letargo de la incertidumbre y la desesperanza. Es de esperar que, como en todo cuento, tenga un final feliz.

Linares de antaño, Linares de hoy es pueblo y ciudad, es hogar, es cuna, es río, es montaña, es iglesia, es alameda, es cordillera nevada, es puente de arcos, es río Ancoa, es río Achibueno. Linares da su bienvenida con la estampa de una larga avenida salpicada de flores y arbustos y como fondo el cuello de una catedral enmarcada por el fondo cordillerano destacado en un cielo azul. Muchas virtudes que la naturaleza brindó en un momento de gran generosidad. Cualidades que ni el tiempo, ni el progreso podrán arrancar del sentimiento de cada linarense.

Surgirán muchas respuestas pero todas con la sinceridad y cariño que sentimos por nuestra incomparable ciudad., que siempre llevaremos en el corazón.



(Tily Vergara)