Crónica 23-06-2018

Linares: en marcha fiscalizaciones por alertas ambientales en días de pre-emergencia y emergencia

En plena marcha están las fiscalizaciones de la SEREMI de Salud del Maule, en Linares, en los días que se declaran alertas sanitarias ambientales por la contaminación del aire.

Según reportó la Gobernación de Linares, la noche del jueves, se cursaron 6 sumarios sanitarios por no acatar las medidas de no emitir humos de leña visibles, en el sector suroriente, entre las 18:00 hrs y 23:59 hrs, el periodo de la restricción cuando existe emergencia y pre-emergencia por la polución ambiental.

Hasta antes de la última salida, se registran 2 emergencias, 6 pre-emergencias, 30 sumarios sanitarios por infringir la restricción y 197 notificaciones personalizadas, que no corresponden a multas, pero sí son advertencias para el cumplimiento de las alertas, sugerencias que se realizaron al inicio del proceso.