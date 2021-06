Social 16-06-2021

Linares: Enfatizan Campaña “Un héroe para Lulú”





La finalidad es ayudar a la familia de una niña de 5 años, que busca un gemelo genético

Ayer, en la Plaza de Linares, se reforzó el lanzamiento de la campaña social “Un héroe para Lulú”, iniciativa municipal que busca ayudar a la familia de la pequeña de 5 años ,Andrea Santos (Lulú), que busca su gemelo genético para poder sobrellevar una enfermedad poco común de la cual hay sólo 4 casos diagnosticados en Chile.

En la actividad participó el Alcalde (s) de Linares, John Sancho, junto representantes de diversas instituciones locales, incluyendo a Carabineros y PDI, además de la madre de Andrea.

John Sancho, en su calidad de alcalde subrogante, dijo que “esta es una realidad que le pueda afectar a cualquier persona, y como linarenses no podemos dejar sola a esta familia. Junto a Desafío Levantemos Chile y DKMS, estamos buscado el gemelo genético para esta niña de 5 años. Les invitamos a tomarse una muestra en la Plaza, que no les va a demorar más de un minuto, para abrir la esperanza de vida a una menor”.

“Vamos a mantener este punto en la Plaza y también en el gimnasio municipal. Es muy fácil para comprobar si hay compatibilidad con Lulú y también con otros que sufren esta rara enfermedad”, expresó.

Por su parte, la madre de Andrea Santos “Lulú”, Claudia Rivera, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con su hija de 5 años, que tiene una enfermedad genética, de inmunodeficiencia, que fue diagnosticada en noviembre del año pasado. “Para nosotros ha sido muy devastador como familia, y por eso necesitamos que la gente se registre como donante, ya que mi hija es una bomba de tiempo, ya que no sabemos cuándo puede hacer una aneurisma o una infección respiratoria grave. Yo les pido que me ayuden en esta campaña”, afirmó.

En tanto, Francisca Aguirre, coordinadora voluntaria de DKMS Linares, explicó que “cada 37 segundos en el mundo, una persona es diagnosticada con cáncer a la sangre, y su única opción para sobrevivir es un trasplante de células madre sanguínea. El problema es que encontrar este donante es como buscar una aguja en un pajar. Cualquiera de nosotros podría ser la única persona en salvarle la vida a esta niña. Es muy simple, hay un sobre donde vienen tres cotonitos, que durante un minuto se pasan por el interior de la mejilla, se secan y se guardan en el sobre. En tres minutos que dura este examen se puede estar salvando la vida de una persona. Estos kits, estarán disponibles en la Plaza, Farmacia Parada, y en el gimnasio municipal”.