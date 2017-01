Opinión 03-01-2017

Linares, entre diciembre y enero de 1871 -Registros de La Idea, primer diario de la ciudad-

Si lo que leemos a continuación es una simple coincidencia -o que la historia se repite, para problemas similares- eso lo decidirán nuestros lectores, a casi siglo y medio de lo informado (145 años, a la fecha).

La nota editorial de La Idea (año 1, número 9, del 28 de diciembre de 1871), señalaba un serio problema; cual era la reforma del impuesto agrícola, uno de los grandes bienes que el país entero se proponía recibir de la legislatura del 71.

La esperanza muere por este año, a o ser que el Presidente incluyera este asunto entre los demás para los que convocó a sesiones extraordinarias. Otros de no menos importancia recibieron los honores de la discusión y fallo.

Aunque Linares cuenta con doble número de representantes en el congreso, creemos que los esfuerzos -de esa media docena de señores-, fueron deficientes por esta vez, para poner sello a la reforma que Linares y la nación entera con sobrada justicia espera.

Haciendo total abstracción de intereses mezquinos, el tiempo de sesiones ordinarias es más que bastante, para discutir y resolver todo aquello que concierne al engrandecimiento del país en general.

No es nuestro afán notificar a nuestros dignos representantes, de cuya actividad por el desempeño en su cometido, tenemos documentos, ni tampoco al señor Ministro de Hacienda por lo que respeta el fomento de ella, pero si en junio toman en cuenta que al fisco le ofrecen serias dificultades para colectar el impuesto en el orden actual, creemos que doblarán sus esfuerzos por la satisfacción de los legítimos deseos de sus propietarios.

Crónicas. A quien corresponda: No sabemos la razón porque existe tanta tolerancia con algunos vecinos, que teniendo la necesidad de agua para regar sus huertos o chacras, la conducen a estos lugares abriendo una acequia que atraviesa la calle.

Resultado de ello, el transeúnte encuentra un molesto obstáculo para andar con carruajes o carreta, porque los caballeros dueños del agua no se toman la molestia de poner un puente para no turbar la comodidad del público; o -más bien-, no se les obliga a que lo hagan. Sería de desear que -en adelante- se tomara alguna medida sobre este mal que se deja sentir.

A propósito: hemos observado -varias veces- que se elige el día más inadecuado para dar agua a la Plaza de armas. Los jueves, vemos inundadas las acequias que cruzan este lugar de paseo, viendo que en este día, como se sabe, es cuando nuestra banda de música sale a divertir el oído de los vecinos, con las armoniosas piezas que ejecuta.

Pero como los conductos por donde corre el agua se desbordan, presenta un inconveniente que priva a muchas personas salir a aspirar el aire libre y gozar de los hermosos instantes que nos ofrece Apolo (dios de las artes, especialmente de la música). Le agradeceríamos al señor Gobernador, que dictase una orden -si lo encuentra justo- acerca de este particular.

La nota editorial de La Idea (año 1, número 10, del 4 de enero de 1872), indica que se ha tratado en el Congreso varias reformas útiles, pero no se ha pensado con seriedad en reformar nuestra administración de justicia tan descuidada y mal atendida en nuestros campos, que en algunas partes el descuido, el avance y la arbitrariedad han traspasado los límites de lo inverosímil.

En efecto, nuestros subdelegados e inspectores, con ese doble carácter judicial y administrativo que se les ha investido, ejercen un poder omnímodo (absoluto y total), que raya en el absolutismo.

Resulta que, muchas veces, confunden lo administrativo con lo judicial y el que lo paga es el pobre, a quien su falta de recursos le priva de llevar una queja a los tribunales superiores.

Mientras estos funcionarios no estén debidamente instruidos en el desempeño de sus deberes; -mientras les esté confiado lo gubernativo y o judicial- y mientras no estén formalmente inspeccionados por sus superiores, difícilmente se conseguirá que desaparezcan los males que dejamos señalados.

Tampoco nos gustó: Con vergüenza tomamos la palabra para llamar la atención -de quien corresponda- sobe un desagradable mal que se deja sentir. No hay una sola calle, en toda la población, donde no se vean las veredas cubiertas de pasto; que a todo el mundo prueba la ferocidad del terreno.

¿Qué dirá la gente de afuera de todo esto? Seguramente nos tendrán por poco amantes del aseo público, quizás por ciudadanos que abrigamos sentimientos de progreso y amor a nuestro pueblo, por individuos que poseemos el egoísmo y que, por consiguiente, la desunión reina entre nosotros. Y a la autoridad departamental se le criticará de poco celo por los intereses de la localidad.

En cuatro o cinco años más es probable que la locomotora arribe hasta nosotros; entonces es cuando más necesitamos de aseo para probar al sinnúmero de gente que tendrá ocasión de visitarnos, que no vivíamos entregados a la vida sedentaria; sino al contrario, que Linares cuenta con vecinos que saben llenar las necesidades de la localidad.

Exámenes de instrucción primaria: en los primeros días de esta semana, han tenido lugar los exámenes de las escuelas de instrucción primaria, tanto de hombres como de niñas.

Nosotros fuimos invitados por unos amigos para fuésemos a ayudar a examinar a la escuela de niñas, dirigida por la muy digna e inteligente institutriz, señorita Antonia Claro; nos quedó la más grata impresión al ver, en nuestro pueblo, un plantel de educación primaria en tan buen pie. Los informes, que las comisiones encargadas de presenciar los exámenes de las escuelas N° 1, de hombres y la N° 2, de mujeres de este pueblo, pasaban posteriormente al Gobernador del departamento.

Estamos dispuestos para rendir homenaje a quien lo merezca; como de la misma manera, censurar la conducta del que no sepa llevar debidamente sus obligaciones. (Bibliografía: Diario La Idea, diciembre - enero 1871)





Manuel Quevedo Méndez