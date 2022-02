Opinión 11-02-2022

LINARES ES A SU ESCUELA, COMO SU ESCUELA ES A LINARES.



Por todos es sabido que el año recién pasado la Escuela de Artillería cumplió un centenario de vida, la gran mayoría de ellos, en esta misma ciudad, que ha visto pasar la historia junto a su añoso cuartel.

Muchos de los linarenses de tradición y ampliamente reconocidos por su aporte al país, nacieron cuando su escuela ya estaba en esta bella ciudad, muchos quizá pasearon por sus patios o contemplaron su guardia, alguno con un profundo conocimiento de su labor y por supuesto, otros no tanto.

Dentro de los últimos, la pregunta entonces ha sido a lo largo del tiempo, ¿qué hace la Escuela de Artillería? Me voy a permitir explicarlo en palabras simples. Primero no es un regimiento militar, su razón de ser es la educación, no la instrucción y entrenamiento. Si bien, tiene una unidad que realiza esas funciones como nuestro Grupo de Artillería “Aldunate” y todos, como soldados individuales debemos estar entrenados, su corp bussiness es la docencia. ¿De quiénes? pues de los oficiales y suboficiales que eligen ser del arma de artillería una vez que egresan de sus escuelas matrices y posteriormente, a lo largo de sus carreras, llegan a formarse y perfeccionarse en nuestro instituto.

Quizá ahora la pregunta será, bueno y qué es la artillería. La Artillería es un arma del Ejercito de Chile, las llamamos armas, pero en un contexto más entendible son el área de experto de cada militar. En el caso de la artillería, esta es el arma que posee los más grandes materiales en alcance y capacidad de destrucción y normalmente efectúan sus disparos por encima de las tropas amigas y con el objetivo de dejar fuera de combate a las enemigas a muchos kilómetros de distancia.

Entonces, cómo se comprenderá, es un arma muy técnica, donde la trigonometría, topografía, observación, factores meteorológicos, del terreno y obviamente los propios de un combate influyen en su accionar. Es por ello que nuestros alumnos reciben una acabada formación en esos aspectos, donde estudian, arduamente, para ser reconocidos como oficiales o suboficiales de artillería, quienes llevarán sus conocimientos a las diferentes unidades del arma a lo largo de Chile. Pero no son los únicos temas que aprenden; derechos humanos, administración de personal, administración de activos, logística y comunicaciones, entre otras también forman su currículo académico. Además, a todo ello, hay que sumarle un equipo de profesionales a cargo de todos los estamentos de apoyo desde la Gestión Académica, hasta el apoyo logístico y administrativo para que la misión de la escuela se lleve a cabo sin complicaciones. Entonces en simples palabras, somos una entidad de educación superior al servicio de la patria.

Todo lo anterior, pueden ser datos o meros antecedentes si a lo tangible no le sumamos lo intangible, y en este último caso, está la formación como soldados al servicio de sus compatriotas y el profundo arraigo de nuestra escuela con su Linares querido.

En efecto, durante estos 100 años de existencia Linares y su escuela han sido uno solo. No alcanzaría el espacio de esta columna para relatar todo lo que en conjunto se ha hecho con la comunidad y para la comunidad, desde tragedias que asolaron a la región a principios del siglo XX, hasta las últimas acciones cuando apoyamos el cuidado de la salud de nuestros compatriotas.

Puede que quede en la retina, que siempre se puede más. Pero créanme que cada mujer y hombre de este instituto está totalmente comprometido con su Linares y su Patria y todos día a día, dan el máximo de sus capacidades.

Pero la escuela no solo es Linares ante la tragedia, en otras ocasiones, la mayoría, lo ha sido con la apertura de sus puertas a las familias de nuestros soldados, colegios, hogares, clubes deportivos, grupos dedicados a la historia, instituciones y autoridades, entre otras y así debe ser. La pandemia nos ha golpeado a todos por igual y muchos incluso han perdido a seres queridos, pero en el marco de lo permitido por la autoridad sanitaria, debemos recuperar eso que nos hace únicos como ciudad y unidad militar. Nuestra escuela ha estado y estará para Linares, la apertura de nuestros museos, las retretas de nuestra banda, las interacción con los medios de comunicación locales, el encuentro de bandas estudiantiles, corridas familiares, el apoyo a la comunidad, a entidades deportivas y culturales, las actividades académicas tanto en la investigación, difusión de temas de interés y vinculación académica con otras casas de estudio, son una realidad que este año volveremos a retomar y que tan bien hacen a nuestra ciudad.

Así también, no puedo dejar de mencionar que Linares ha estado para su Escuela. El permanente apoyo de sus autoridades, provinciales y comunales, que se ha extendido a todas las autoridades de las provincias de Linares y Cauquenes, el cariño de su gente, la sonrisa amistosa, el aplauso en un desfile, el darnos animo cuando la situación es difícil, son la inyección de energía que a nosotros los militares nos hace felices y que tanto agradecemos a los habitantes de esta zona.

Es que no se puede pensar a la Escuela de Artillería sin Linares y a Linares sin su escuela. Familias se crearon e iniciaron su propia historia entre artilleros y linarenses y muchos otros vimos a nuestros hijos llegar a este mundo, en esta bendita tierra de tanto esfuerzo y de gente tan buena.

En tiempos tan difíciles como los que hemos vivido, los invito a mirar el futuro de nuestro Linares y su escuela con fe y alegría. Que en un mundo cada vez más impersonal, donde el individuo solo se preocupa por sí mismo, parece que esta unión, única, logra mantener esa esencia que tanto recordamos y queremos, donde respetándonos como hijos de esta tierra, nos ponemos codo a codo, para trabajar por un futuro mejor.

Por ello Linares es a su Escuela, como su Escuela es a Linares. No hay momento más propicio para ello y no hay mejor lugar que esta “tierra santa”, para hacerlo una realidad.



*Director de la Escuela de Artillería, Magister en Planificación Operacional y Magister en Educación Superior. Profesor universitario. Es post graduado en Relaciones Internacionales en el Royal College of Defence Studies y post graduado en pensamiento Estratégico en el King’s College of London, ambos en el Reino Unido.



Rodrigo Serrano Q.*