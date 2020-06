Policial 04-06-2020

Linares: Escuela de Artillería en investigación sumaria y con director subrogante



A través de un comunicado de prensa, la Escuela de Artillería de Linares confirmó que el Director del recinto, Coronel Manuel Herrera, no está ejerciendo su cargo, por motivos de una indagatoria al interior de la institución.

El textos de breves párrafos, señala que “Se informa a la opinión pública que, debido a una Investigación Sumaria Administrativa que se lleva a cabo en la Escuela de Artillería, y con el fin de permitir que ésta se desarrolle con la mayor trasparencia, se ha resuelto que el mando de este instituto, mientras dure la investigación, sea asumido por el actual subdirector, Teniente Coronel Álvaro Inostroza Avaria.”

El documento concluye que “el Director del instituto, por su parte, hará uso de su feriado legal hasta que las indagatorias concluyan.”.

Consultado sobre la materia y si se debía a mal uso de recursos logísticos, el Jefe de Defensa Nacional en el Maule, General Patrice Van de Maele, señaló que “existe una investigación sumaria administrativa en curso, que se quiere hacer en forma objetiva y transparente, no me voy a referir por lo tanto, a los detalles de los hechos”.

El Coronel Manuel Herrera, dispuso del operativo y despliegue logístico al momento de iniciarse la aplicación de toques de queda en todo el país, en las provincias de Linares y Cauquenes