Crónica 13-06-2018

Linares: estudiantes protagonizan toma del Campus Universitario de la Utalca

Poco antes de la medianoche del lunes, estudiantes se tomaron el campus universitario en Linares de la UTALCA, en lo que es el momento más crítico de un paro que se inició hace una semana.

El conflicto se originó cuando la asamblea de estudiantes del recinto, votó el paro, el martes 5 de junio, y que apunta a un petitorio que no se habría cumplido desde la casa de estudios superiores, como mejoramientos en la sede y, especialmente, seguridad en el entorno del recinto, ubicado en el sector nororiente de la comuna.

El viernes 8, una nueva asamblea votó la continuidad de la medida, la que en las últimas horas, derivó en la toma del recinto.

Javiera Alcorta, una de las voceras, explicó que “además, estamos acentuando un punto de alerta sobre abusos… que dicen relación a presiones o maltrato de docentes a alumnos. Y también contamos con datos en verificación, sobre acoso sexual, pero eso lo mantenemos en reserva aún”.

Carlos Becerra, académico de la UTALCA sede Linares, precisó que “hasta el momento, el conflicto es por temas sobre la infraestructura, seguridad, transporte que no existe en cuanto a microbuses urbanos… y sobre el tema de abusos, tenemos entendido que se refieren al ámbito académico, no nos han mencionado nada sobre acoso sexual. La intención de Rectoría, en Talca, es llegar a un término pacífico del conflicto, no se estudia la posibilidad de desalojo.”

Este miércoles, desde las 14:00 horas, una nueva asamblea decidirá el futuro de la toma.