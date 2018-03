Deporte 28-03-2018

Linares: Exitoso torneo de Tiro con Arco organizado por Club de Arquería Quasar

Participaron arqueros de diferentes partes del país.

Como brillante fue catalogado por los competidores, el torneo de la amistad “Latitud Sur”, donde participaron 27 arqueros de 7 clubes: Quirón, Arquenac e Instituto Nacional de Santiago; Pelkikura, de Colina; Nahuelbuta de Concepción; Iquique, y las instituciones locales Tres Arcos y los anfitriones de Quasar.

Soledad Rojas, entrenadora de la especialidad de Tiro con Arco y organizadora de este evento deportivo, manifestó que “estamos muy contentos con todo el esfuerzo que se realizó en este campeonato y por el apoyo de los clubes que llegaron para dar vida a esta fiesta del Tiro con Arco donde se pudo apreciar un excelente nivel en todas las categorías”.

LOS QUE TUVIERON MEJOR PUNTERÍA

Para el campeón en la categoría cadetes 15 a 17 años, del Club Quirón de Santiago, Nicolás Buge estaba muy satisfecho con su rendimiento, puesto que es la primera vez que obtiene medalla de oro, en esta categoría: “fue un torneo muy difícil y de alto nivel de este deporte donde nos encontramos con arqueros que llegaron de diferentes partes del país. Creo que es fruto del entrenamiento donde practico tres veces al día, sobre todo lo que significa viajar desde Viña del Mar a Santiago para entrenar. Uno de los objetivos que me he propuesto es seguir trabajando muy duro porque mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos del 2020”.

Bernardita Biava Rojas, del Club de Arquería Quasar fue la vencedora en la categoría, 40 metros Infantil B: “para mí fue nueva esta serie, pero no tuve mayores dificultades y logre el trofeo en esta Copa de la Amistad”.

En tanto para el campeón en la categoría Master más de 50 años, el experimentado integrante del Club Tres Arcos de Linares, Helier Fuster “este campeonato fue realmente muy interesante, con presencia de experimentados arqueros, personas que llevan mucho tiempo en esta disciplina deportiva y demostraron un gran nivel, por eso tuve que esforzarme al máximo para QUEDARME CON EL TÍTULO EN MASTER “.

PÓDIUM

Master 50 años

1.- Helier Fuster Tres Arcos Linares

Novatos

1.- Ramón Medina Club Nahuelbuta

Open masculino (mayor de 18 años)

1.- Matías Calderón Club Quirón

Open Femenino

1.- Macarena Otárola Club Quirón Santiago

Infantil B (13-14 años)

1.- Agustín Otárola

Infantil B Femenino

1.- Bernardita Biava Rojas





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo