Policial 10-07-2022

Linares: Familia de Catherine Vásquez inquieta por falta de peritajes solicitados para aclarar caso

Fue a mediados de febrero de este año, que la Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrir el caso de Catherine Vásquez. Exigiendo diligencias pendientes que, según analiza la familia, no se han cumplido.

El hecho ocurrido en mayo de 2018, cuando fue encontrada muerta en un callejón del sector La Aguada de Longaví, sigue en dudas. El plazo de 120 días adicionales, está por cumplirse. Y Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, abrió nuevas aristas en los hechos, como la presencia aún no aclarada de Carabineros en el lugar: “hay testigos consignados en declaraciones, que indican haber visto pasar un vehículo de Carabineros de Longaví a toda velocidad horas previas a que se notificara el hallazgo… eso no ha sido aclarado aún, por ello solicitamos el seguimiento a los registros de llamadas”.

A mediados de este mes, debiera traer novedades. Si persiste la acción investigativa de la Fiscalía de Linares. O el Ministerio Público, insiste en cerrar el caso bajo la tesis del suicidio o se consolida la de la familia de intervención de terceros y, por lo tanto homicidio.