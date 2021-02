Policial 03-02-2021

LINARES: FAMILIA DE CRISTÓBAL LOBOS PREPARA MANIFESTACIONES TRAS CONOCER PENA QUE PEDIRÁ FISCALÍA CONTRA IMPUTADO_



El caso del joven Cristóbal Lobos, encontrado muerto en Palmilla, Linares, a mediados de 2019, luego de caer al río Achibueno en un amplio operativo de rescate que duró días, ingresa a una fase decisiva.

Un primo, quien lo acompañaba ese día y formalizado por cuasidelito de homicidio, permanece en arresto domiciliario. Pero la familia se enteró, que la Fiscalía solicitaría como condena ante el Tribunal, 120 días de trabajos comunitarios.

Indican que la condición de menor de edad del imputado, más la formalización solo por cuasidelito, son factores determinantes. “Pero lamentamos que la Fiscalía accione de esta forma, es una burla para nosotros que esperamos justicia en este caso”, explicó Ricardo Lobos, hermano de Cristóbal.

Este escenario refuerza la idea que mantiene la familia, según explicó Viviana Lobos, también hermana de Cristóbal, “de que la Justicia no actúa igual para unas personas y otras. De hecho, captamos al imputado incumpliendo el arresto domiciliario, le enviamos el video a la Fiscalía y no hicieron nada”.

La audiencia para definir el futuro procesal del menor imputado, está programada para el 23 de febrero. Esperan revertir el adverso escenario que consideran de impunidad. Y no descartan movilización pública para sensibilizar sobre lo que indican, es un lamentable accionar del Ministerio Público.