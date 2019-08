Policial 30-08-2019

Linares: Familia de Cristóbal Lobos encabeza marcha por la justicia y critica rol de fiscalía en investigación del caso

En la Alameda de Linares, frente al cuartel de Bomberos, se reunieron las personas convocadas para participar de la Marcha por una Justicia Digna, convocada por la familia del adolescente Cristóbal Lobos.

A las 12:00 horas, la comitiva marchó hacia Fiscalía, ubicada en calle Freire, entre Colo Colo y Valentín Letelier, como una expresión ciudadana por verdad respecto del caso. Luego, se desplegó por el centro de la ciudad, hasta finalizar en Plaza de Armas.

La marcha surgió luego de la reunión sostenida la tarde del miércoles, en las dependencias de la Fiscalía de Linares, por parte de la familia de Cristóbal Lobos con representantes del Ministerio Público. Donde recibirían se esperaba, antecedentes detallados de la causa del adolescente, quien fuera encontrado muerto en el río Achibueno, camino a Palmilla, en un amplio operativo desplegado en junio de este año.

No obstante, según explicó Viviana Lobos, hermana de Cristóbal, “las dudas persisten, porque nos explicaron que Cristóbal presenta 3 golpes, pero un peritaje que se espera desde Santiago, supuestamente clarificaría si es atribuible a terceros. Nosotros estamos convencidos de que el primo, Felipe, quien lo acompañaba ese día domingo cuando se produce el hecho, presuntamente tendría mucho que ver con esto. No sabemos por qué la Fiscalía demora en formalizar cargos si ellos mismos nos confirmaron que existen certezas de esta participación”.

A la marcha y protesta, se sumaron familiares de Catherine Vásquez Muñoz, quienes recordemos, ya el día anterior, viajaron incluso a Talca para solicitar a la Fiscalía Regional, que persista la indagatoria y no se solicite una orden de no perseverar.