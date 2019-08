Policial 23-08-2019

Linares: Fiscalía comunica a familia de Catherine Vásquez que no perseverará en la investigación

La Fiscalía de Linares comunicó a los Abogados y a la familia de Catherine Vásquez Muñoz, que no perseverará en la indagatoria por el caso de su muerte.

Recordemos que la tesis del Ministerio Público y PDI, es de suicidio. Mientras que sus seres más cercanos, con peritaje privado en mano, cuestionan este planteamiento y afirman que existió participación de terceros en su deceso.

La decisión fue dialogada con el Abogado Waldo Ortega y Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, el cual señaló a la salida que “estoy decepcionado, aquí no se han realizado diligencias que solicitamos en una reunión sostenida anteriormente. Los errores cometidos en el levantamiento de evidencias, además de que no se ha efectuado el peritaje de seguimiento al registro de llamadas y GPS, son graves… mantenemos el convencimiento de que en el caso de la muerte de ‘Catita’, existió una intervención de alguien.”

Catherine Vásquez, recordemos, ex funcionaria del Departamento de Tránsito Municipal de Linares, fue encontrada sin vida el 28 de mayo de 2018, en el camino de ingreso al sector La Aguada, Longaví.