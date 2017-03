Deporte 29-03-2017

Linares fue el epicentro del lanzamiento de los Juegos Deportivos Escolares 2017

Serán más de 15 mil escolares maulinos, sub 14 a sub 17, que durante el año participarán en las diversas etapas



En el Teatro Municipal de Linares, se llevó a cabo el lanzamiento de los Juegos Deportivos Escolares 2017 para la región maulina. La actividad contó con la presencia de Alejandra Suazo Durán, Directora Regional del IND del Maule y del administrador municipal, John Sancho Bichet. También se hicieron presente deportistas, profesores y apoderados.



El evento estuvo amenizado por el grupo folclórico de la Escuela 1 Isabel Riquelme, quienes interpretaron una oda al cuadro orientado al camino que deben recorrer los deportistas para llegar a ser campeones, actividad que estuvo a cargo de la profesora de educación física, Paola Freire.



En representación del alcalde asistió el Administrador Municipal, John Sancho, quien señaló que “como municipio estamos llanos a seguir apoyando el deporte desde el nivel escolar, debido a que nuestros niños y jóvenes serán el futuro del deporte que nos represente como comuna a nivel nacional e internacional. El deporte y la actividad física es parte fundamental en la etapa escolar, ya que les forma como persona y les otorga una vida sana”.



En tanto, la directora regional del IND del Maule, Alejandra Suazo, indicó que el Instituto Nacional de Deportes de la Región del Maule dispondrá de 230 millones de pesos para el buen desarrollo de estos Juegos Deportivos Escolares, que consideran un presupuesto para gastos relacionados con movilización interna, control de competencia y de resultados, premiación, primeros auxilios, implementación deportiva, como así apoyo técnico y logístico.



En la actividad, establecimientos educacionales de la región fueron premiados con un set deportivo con motivo de la inscripción de la etapa intercurso que efectuaron los colegios durante el 2016.



La etapa nacional para la categoría sub 14 de los JDE se desarrollará en la región Metropolitana entre el 14 al 26 de octubre próximo, donde la región del Maule se hará presente. Cabe mencionar que el 2016 los maulinos sub 14 lograron un total de 19 medallas (6 oros, 5 platas y 8 bronces). Por otro lado, la región, en esta categoría, aportó con tres deportistas al equipo nacional que compitió en el sudamericano escolar realizado en Medellín, Colombia, donde los maulinos volvieron con dos preseas de bronces logradas por Sergio Parra (atletismo adaptado en el relevo 5x80m) y Guillermo Becerra quien integró el relevo 5x80m.