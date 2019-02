Crónica 22-02-2019

Linares: Funcionarios de Salud atendieron parto en domicilio

El equipo de Cesfam Luis Navarrete Carvacho de Linares tuvo que desplazarse hasta un domicilio particular y atender un parto luego que fueran avisados del inminente nacimiento de un bebé.

De acuerdo a lo informado por la matrona Fernanda Fuentes, la madre de la paciente que se controla en este centro de salud llegó a solicitar ayuda porque su hija se encontraba en trabajo de parto en su casa.

“Ella consulta primeramente en clínica donde las profesionales activan el protocolo, me informan como matrona lo que estaba ocurriendo y nos dirijimos como equipo al lugar, donde nos encontramos con un parto que era inminente, la gestante se encontraba en el living de su casa con un trabajo de parto avanzado”, dijo la profesional de Salud.

Fernanda Fuentes agregó que “todo se dio super rápido. Afortunadamente estaban las condiciones para que el parto en el domicilio fuera un parto que terminara con un buen resultado porque era un embrazo de término sin patologías asociadas al embarazo y entonces obviamente el ideal es que el parto sea siempre hospitalario por los riesgos que uno corre, pero afortunadamente estaban todas las instancias para que fuera exitoso el nacimiento de este bebé”.

La facultativa agradeció el trabajo profesional de sus colegas y señaló que esta no era la primera vez que les correspondía atender un parto en domicilio, ya que el año 2013 se dio una situación similar.

El bebé recibió por nombre Alvaro Patricio, midió 48 centímetros y pesó 2 kilos 975 gramos.

Tanto él, como su madre, se encuentran en buen estado de salud y hasta la tarde de ayer permanecían internado en el Hospital base de Linares.